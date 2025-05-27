Trabzonspor'un Bu Sezonki Performansı ve Teknik Direktör Değişiklikleri

Trabzonspor'un Bu Sezonki Performansı ve Teknik Direktör Değişiklikleri
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiriyor. 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 48 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Sezon boyunca yönetici değişiklikleri ve teknik direktör Fatih Tekke ile elde edilen istikrarsız sonuçlar dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon bir türlü istikrar yakalayamadı.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 35 karşılaşmada 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 48 puan toplayarak şampiyon Galatasaray'ın 44 puan gerisinde son haftaya giriyor.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ise ligde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 16 puan elde etti.

Tekke'nin ortalaması daha iyi

Trabzonspor'da ilk iki çalıştırıcının beraberlikle 1 puan aldığı sezonda Fatih Tekke, Şenol Güneş'ten daha iyi bir ortalama yakaladı.

Ligde 48 puanla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1,3, Fatih Tekke yönetiminde ise 1,6 puan ortalaması yakaladı.

47 resmi maçta 18 galibiyet

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 47 resmi maçta 18 galibiyet, 15 beraberlik, 14 mağlubiyet yaşadı.

Ligdeki 35 karşılaşmadan 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Karadeniz ekibi, tüm kulvarlarda yüzde 38'lik bir galibiyet oranı elde edebildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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