Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Kızılyıldız'da teknik direktör değişikliği yaşandı.

EFSANE TEKNİK DİREKTÖR İSTİFA ETTİ

Sırp ekibi ile 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti. Deneyimli hocanın yerine Milos Milojevic getirildi.

"KIZILYILDIZ'A KARŞI ÇOK BÜYÜK BİR SEVGİ BESLİYORUM"

İstafası sonrası açıklamada bulunan Stankovic, "Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kaçırdık. Kızılyıldız'a karşı büyük bir sevgi besliyorum. Bunu çok istiyorduk. Ancak olmadı. Görevimden ayrılıyorum." dedi.