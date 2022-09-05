Trabzonspor'un Avrupa Ligi kadrosunda 5 eksik! Yeni transfer listeye eklendi
Spor Haberleri
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Bordo-mavililerin, UEFA'ya bildirdiği listede Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita, Anders Trondsen yer almadı. Öte yandan Trabzonspor, Lille'den yeni transferi Yusuf Yazıcı'yı da listeye ekledi.
Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
YUSUF YAZICI LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita, Anders Trondsen yer almadı. Bordo-mavililerin yeni transferi Yusuf Yazıcı ise listede yer aldı.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi için UEFA'ya bildirilen kadrosu belli oldu:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Yusuf Erdoğan, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Anaastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Phillippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolay, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Jean Evrard Kouassi, Montassir Lahtimi.