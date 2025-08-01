Trabzonspor'un 58. Yıl Dönümü Mesajı

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Trabzon spor'un bir şehirden doğarak milyonların gönlünde taht kurduğunu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan, mesajında Trabzon spor'un kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir spor kulübü olmadığını belirterek, "İnancın, emeğin, karakterin ve direnişin sembolü olmuştur Trabzonspor" dedi.

Doğan, kulübün tarihi boyunca elde ettiği başarıların Türk spor tarihinde eşsiz bir yer edindiğine dikkat çekerek, "Kazanılan şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen zaferler, altyapımızdan yetişen nice genç yetenek, farklı branşlardaki başarılarımız ve hepsinden önemlisi kulübüne sahip çıkan milyonlarca taraftarımızla birlikte yazdığımız bu büyük hikaye, 58 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'u ekonomik, sportif ve kurumsal anlamda daha güçlü bir geleceğe taşımak için kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Doğan, kulübün kuruluşunda emeği geçen tüm isimleri saygı ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Onların açtığı yolda aynı inanç ve azimle yürümeye devam ediyoruz. Nice yıllara, nice zaferlere" diye konuştu.