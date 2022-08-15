Süper Lig devinden Umut Bozok'a resmi teklif! Her an imza atabilir

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor bonservisi Lorient'te olan santrfor Umut Bozok için takımına teklifini iletti. Bordo-Mavililer, Umut Bozok'a yıllık 1 milyon euro maaş ile başarı bonusları, Fransız takımı Lorient'e ise 2 milyon euro bonservis önerdi. Umut'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun Twitter hesabı üzerinden aktardığı bilgilere göre, Cornelius'un yanına önemli bir golcü daha ekleme arzusunda olan Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok'a teklif götürdü.

LORİENT GELEN TEKLİFTEN MEMNUN

Performansıyla ligimizde adından çokça söz ettiren milli golcünün takımı da gelen tekliften oldukça memnun olduğu aktarıldı. Ayrıca golcü futbolcu da bordo-mavililerin yaptığı teklife sıcak bakıyor.

"GOL KRALI" APOLETİYLE GELECEK

25 yaşındaki başarılı santrfor Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile 20 gollük performansa imza atmıştı. Bu performansıyla gol krallığı tacına kavuşan milli futbolcu, yaptığı 7 asist ile de takım arkadaşlarını da katkı sağlamıştı . Bozok, kariyerinde Metz, Athletico ,Nimes, Lorient, Troyes ve son olarak ülkemiz takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.