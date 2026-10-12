Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS deplasmanı için hazırlıklara devam etti

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TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında, oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1'inci haftasında, 15 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı KuPS maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde saat 15.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 11.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı