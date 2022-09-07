Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a konuk oluyor Spor Haberleri Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında yarın Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek. Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavili takım, karşılaşmanın oynanacağı statta TSİ 21.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Trabzonspor Macaristan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Ferencvaros'a konuk oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.