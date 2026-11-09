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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6 haftada 7 basamak yükselip 2. sıraya çıktı

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Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde 6 haftada 7 basamak yükselip 2. sıraya çıktı
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Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 6 haftada 7 basamak yükselerek 9. sıradan 2. sıraya çıktı. Bordo-mavililer bu süreçte 6 galibiyet alıp puanını 25'e çıkarırken lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 9'uncu sırada devraldığı bordo-mavili takımı 6 haftalık süreçte 7 basamak yukarı taşıyarak 2'nci sıraya taşıdı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligdeki yükselişini sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Bordo-mavili takımın başına 7 puanla ve 9'uncu sıradayken geçen Alman teknik adam, 11'inci hafta sonunda ekibini 25 puanla 2'nci sıraya taşıdı.

Reis yönetiminde 18 puanlık kazanım

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde üst üste 6'ncı galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Alman teknik adam yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, haftalar ilerledikçe puan tablosunda da basamakları tek tek tırmandı.

Ligin 5'inci haftasını 7 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, Reis'in takımın başına geçtiği 6'ncı haftada 10 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Trabzonspor, 7'nci haftada 13 puanla 5'inci, 8'inci haftada 16 puanla 4'üncü sıraya yerleşti.

9'uncu sıradan 2'nci sıraya

Reis yönetiminde istikrarlı performansını sürdüren Trabzonspor, 9'uncu haftada 19 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Bordo-mavililer, 11'inci hafta sonunda ise 25 puanla 2'nci sıraya yerleşti.

Böylece 6 haftalık süreçte 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, puanını 7'den 25'e çıkararak 18 puan topladı ve lig sıralamasında 7 basamak birden yükseldi. Karadeniz temsilcisi, yakaladığı galibiyet serisiyle zirve yarışında güçlü bir konuma geldi.

Zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

Reis'in göreve gelmesiyle birlikte puan tablosunda basamakları tek tek tırmanan Trabzonspor, 9'uncu sıradan 2'nci sıraya yükselerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Bordo-mavililer, yakaladığı bu ivmeyle zirve takibini sürdürürken, lider konumdaki Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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