Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyeti değerlendirirken takımın performansını eleştirdi ve rakiplerine başarılar diledi.

Tekke, karşılaşmanın ardından basın toplantısında "Oyunun ilk bölümü çok olumsuz. İkinci bölümü özellikle ilk yarıya göre gayet iyi. Sonrasında rakibin bulduğu pozisyonlar var. Bitirmemiz gereken anlar var. Biraz geçiş oynamak zorunda kaldık. Ama bugün genel hatlarıyla istek ve arzu iyi. Girenler özellikle gayet iyi ama oyun olarak daha iyi oyun bekliyordum. Biraz altında kaldık ama kolay olmuyor. Gaziantep FK'yi tebrik ederim. Onlara da başarılar diliyorum. Kolay maç ligde yok ama bugün üç puan çok değerli bizim için. Bunu da kazandığımız için oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmelerinde bulundu.

Maçta basit top kayıpları yapıldığını dile getiren Tekke, "Konumlanmalarımızda rakibin durumuna göre gayet iyiyiz. Rakiplerimiz bize ön alanda baskı yapmakta fazlasıyla zorlanıyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Maç maç gidiyoruz. Şu an yanılmıyorsam liderliğe 7 puan var ve bu kadroyla bu çocuklar bunu yapıyor. Zorlu oluyor, zorluk oluyor ve olacak. Kolay maç yok." diye konuştu.

Onana'nın maçta değerli kurtarışlar yaptığını ifade eden Tekke, "Maçta 3'lü oynamadık fakat konumlanmamız vardı. 3 stoperle oynadık. Kendi klasiğimize döndük. Biraz farklı oyuncular var ama döndük karşılığını da aldık." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
500

