Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu" AA / Serdal Kalaycı - Spor Jérôme Boateng Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,... - Haberler

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