Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,... - Haberler

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,...

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu"

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Jérôme Boateng Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

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