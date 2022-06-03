Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,... - Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa,...
AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Jerome Boateng ismi geldi, marka bir oyuncu. Eğer sakatlığı yoksa, kulübün bütçesine uygun olursa, değerlendirilebilecek bir oyuncu"
AA / Serdal Kalaycı - Spor