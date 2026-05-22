Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası finalini dev ekrandan takip etti
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı'ndaki dev ekrandan izledi.
Trabzonsporlu taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan dev ekranın önünde bir araya geldi.
Maçı beklerken tezahüratlar eşliğinde eğlenen taraftarların bazıları, yüzlerini bordo-maviye boyadı.
Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmayı dev ekrandan ilgiyle takip etti.
Taraftarların pozisyonlar karşısında zaman zaman heyecanlandığı gözlendi.
Kaynak: AA / Enes Sansar