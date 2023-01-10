Trabzonspor taraftarından istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya destek Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya bordo-mavili taraftarlar evinin önünde toplanarak destek oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Yalıncak Mahallesinde bulunan Mimoza Konutlarındaki evinin önünde toplanan bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adama sevgi gösterisinde bulunarak destek oldu. TAKIMIN BAŞINDA KALMASINI İSTEDİLER Deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası tartışmaların odağından olan ve istifası gündeme gelen Avcı'nın istifa kararı almaması için bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak, deneyimli çalıştırıcının takımın başında kalması istediler. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Abdullah Avcı Trabzonspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor taraftarından istifası gündeme gelen Abdullah Avcı'ya destek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.