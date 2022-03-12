Trabzonspor taraftarı, Ali Koç ile dalga geçti! Yapılan tezahürat maça damga vurdu - Haberler

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Trabzonspor taraftarı, Ali Koç ile dalga geçti! Yapılan tezahürat maça damga vurdu

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 yendi. Akyazı'da oynanan mücadelede tribünlerden yapılan "Ali Koç başkan, Trabzon şampiyon" tezahüratı ise dikkat çekti.

Adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi 4-2'lik skorla devirerek puanını 70'e yükseltti. Tribünlerde şampiyonluk şarkılarının söylendiği maçta Ali Koç tezahüratı da yapıldı.

"ALİ KOÇ BAŞKAN, TRABZON ŞAMPİYON"

Trabzonspor taraftarı, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" tezahüratı yaptı. Rakibini 4 golle deviren bordo-mavililer, Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'a maç fazlasıyla 18 puan fark attı.

"PUAN FARKI TESADÜF DEĞİL"

Ali Koç geçen gün yaptığı basın toplantısında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil." demişti.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

Ademoglu 1969:

Sen ne iş yaparsın başkan Aziz Yıldırım'ın gölgesi bile olamadın

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CEZA :

Gerçek dost gerçek taraftar GERÇEK SPOR ADAMI rakibine saygı duyandır. Canı gönülden tebrik ediyorum başkanım. Bir Trabzonlu olarak bir taraftar olarak bundan sonra tüm başkanlardan tüm, tüm taraftarlardan takımlarımızın başarısını dostca ödüllendirebilmeleri olacaktır.

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kagan soylu:

Putin ölmeden Fenerbahçe şampiyon olamaz..... Ukrayna'dan sonra o küfrün hesabını soracakmis

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