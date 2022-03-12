Trabzonspor taraftarı, Ali Koç ile dalga geçti! Yapılan tezahürat maça damga vurdu

Adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi 4-2'lik skorla devirerek puanını 70'e yükseltti. Tribünlerde şampiyonluk şarkılarının söylendiği maçta Ali Koç tezahüratı da yapıldı.

"ALİ KOÇ BAŞKAN, TRABZON ŞAMPİYON"

Trabzonspor taraftarı, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" tezahüratı yaptı. Rakibini 4 golle deviren bordo-mavililer, Süper Lig'de en yakın takipçisi Konyaspor'a maç fazlasıyla 18 puan fark attı.

"PUAN FARKI TESADÜF DEĞİL"

Ali Koç geçen gün yaptığı basın toplantısında, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil." demişti.

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