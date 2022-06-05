Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor - Haberler

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Trabzonspor taraftar dernekleri şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor

AA - Hasan Taşcan - Spor
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının yankıları şehirde halen devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un 38 yıl aranın ardından elde ettiği başarının yankıları şehirde halen devam ediyor.

Çılgınlar ve Farozlular öncülüğünde taraftar dernekleri bir araya gelerek, Faroz Limanı'nda şampiyonluk kutlaması yaptı.

Yüzlerce bordo- mavili takımın taraftarının katıldığı kutlamalarda DJ performansları, meşaleler, havai fişek gösterileri gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un taraftarları müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Öte yandan bazı balıkçılarda tekneleriyle kutlamalara eşlik etti.

AA / Hasan Taşcan - Spor

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