Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Pina ve 34. dakikada Salah kaydetti.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Dk. 76 Enes Keskin), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 76 İbrahim Kaya), Ruan, Arda Usluoğlu (Dk. 62 Omar Ben Ali)
Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan (Dk. 69 Melih Kabasakal), Fabinho, Muçi (Dk. 80 Mustafa Eskihellaç), Salah (Dk. 89 Metehan Mimaroğlu), Saviola, Onuachu (Dk. 89 Ali Habeşoğlu)
Goller: Dk. 17 Pina, Dk. 34 Salah ( Trabzonspor )
Sarı kartlar: Dk. 82 Aliti (Corendon Alanyaspor ), Dk. 90+4 Nwaiwu ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
58. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Saviolo, pası Muçi'ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden topu Salah'a gönderdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Salah'ın, sol ayak içiyle kaleye gönderdiği şut, az farkla dışarı çıktı.
74. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Cabral'ın ortasında top, rakip oyuncuları geçerek arka direkte bulunan Onuachu'ya geldi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
85. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Aliti'nin rakip ceza sahasına gönderdiği topu, Cabral kafayla uzaklaştırmak istedi. Omar Ben Ali, altıpas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Onana'nın çıkardığı topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol iç kulvarda Hadergjonaj'ın serbest vuruşunda arkaya sarkan Omar Ben Ali'nin dokunduğu top yan direkten döndü. Aliti'nin kaleye yakın sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazandı.