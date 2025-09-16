Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de En İyi Başlangıcı Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece 2 gol yiyen Trabzonspor, son 13 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-mavili ekip, 10 puan toplarken, kalecileri Uğurcan Çakır ve Andre Onana ile savunma zaaflarını minimize etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında 2 gol yiyen Trabzonspor, kalesinde gördüğü gol bakımından son yılların en iyi başlangıcını yaptı.

Ligde ilk 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi.

Bordo-mavili takım, ligin ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u yenerken, ardından deplasmanda Kasımpaşa'yı ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek kalesini gole kapadı. Ligin 4. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. haftada ise Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle döndü.

-Uğurcan'dan sonra Onana kaleye geçti

Trabzonspor'da ligin ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Galatasaray'a daha sonra transfer olan milli kaleci, bordo-mavili formayla çıktığı 4 maçta sadece 1 gol kalesinde gördü.

Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında ise Trabzonspor'da ilk kez görev yapan yeni transfer Andre Onana, ortaya koyduğu performansla beğeni kazandı. Kamerunlu kaleci, bu maçta 1 gol yedi.

Son 13 sezonun en iyi başlangıcı

Trabzonspor, son 13 sezon içerisinde yediği gol olarak en iyi başlangıcı yaptı.

En son 2012-2013 sezonunda kalesinde 2 gol yiyen bordo-mavili takım, 2013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 6, 2019-2020 sezonunda 7, 2020-2021 sezonunda 7, 2021-2022 sezonunda 4, 2022-2023 sezonunda 5, 2023-2024 sezonunda 6, 2024-2025 sezonunda 3, bu sezon ise 2 gol gördü.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Evlenecek çiftlere 'ehliyet' geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek

Evliliğe yeni kriter! Bunu yapmayan nikah masasına oturamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar Gazze'ye girdi

İsrail topyekün işgale başladı! Tanklar girdi, patlamalar yaşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.