Trabzonspor Şubat Ayı Karşılaşmalarının Hikayelerini Yayımladı
Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayelerini içeren bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
Trabzonspor Şubat ayı içerisinde oynadığı karşılaşmaların hikayelerini yayımladı.
Bordo-mavili kulüp Şubat ayında geçirdiği zorlu müsabakalarda, takımın maçlara hazırlık sürecini anlatan bir video yayımladı. Görüntülerde Abdullah Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları yaparak takımı zorlu müsabakalara çalıştıkları anlar paylaşıldı. Ayrıca antrenmanlardan ve maç öncesi ve sonrası görüntüler yer alıyor. - TRABZON