Trabzonspor Şubat Ayı Karşılaşmalarının Hikayelerini Yayımladı

Trabzonspor Şubat ayı içerisinde oynadığı karşılaşmaların hikayelerini yayımladı.

Bordo-mavili kulüp Şubat ayında geçirdiği zorlu müsabakalarda, takımın maçlara hazırlık sürecini anlatan bir video yayımladı. Görüntülerde Abdullah Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları yaparak takımı zorlu müsabakalara çalıştıkları anlar paylaşıldı. Ayrıca antrenmanlardan ve maç öncesi ve sonrası görüntüler yer alıyor. - TRABZON