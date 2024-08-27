Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, koordinasyon ve sürat çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve sürat çalışması gerçekleştirildi. Dar alanda yapılan pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.