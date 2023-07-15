Trabzonspor, Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda aktivasyon ve dar alan oyun çalışması gerçekleştirildi. Bugün MOL Fehervar ile hazırlık karşılaşması yapılacak.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanının ilk bölümünde aktivasyon, ikinci bölümde ise dar alan oyun çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışması ile son buldu. Bordo-mavililer bugün 18.30'da MOL Fehervar ile hazırlık karşılaşması yapacak. (DHA