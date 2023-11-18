Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00'deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.