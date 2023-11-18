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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi.