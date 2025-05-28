Trabzonspor, Serkan Asan'ın Sözleşmesini Feshetti
Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan ile olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Yaptıkları açıklamada, fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.
Trabzonspor, futbolcu Serkan Asan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor