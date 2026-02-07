Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, Trabzonspor'un Onuachu'nun 23. dakikada attığı golle öne geçtiği ilk yarı 1-0 sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor : Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu

Gol: Dk. 23 Onuachu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli ( Trabzonspor ), Dk. 44 Ntcham ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
