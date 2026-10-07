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Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü

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Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını Thomas Reis yönetiminde sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Milli takımlardan dönenler de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncuların da dönmesiyle birlikte idmanda bordo-mavililer, pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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