Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

TRABZONSPOR Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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