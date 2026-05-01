Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç