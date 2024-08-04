Trabzonspor, Rapid Wien maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir günlük iznin ardından yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışması yapıldı.
Pas çalışması, dar ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.