Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.