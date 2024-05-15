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Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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