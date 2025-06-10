Trabzonspor, Pedro Malheiro'ya Veda Mesajı Yayınladı

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Trabzonspor Kulübü, Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcu Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, oyuncunun emeklerine ve katkılarına dikkat çekerek yeni kariyerinde başarılar diledi.

Trabzonspor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro'ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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