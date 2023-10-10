Süper Lig'de bir ayrılık daha! Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın sözleşmesini feshetti
Spor Haberleri
Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı. Yılda 1 milyon 600 bin euro kazanan Bjelica'ya kalan maaşı iki taksit halinde ödenecek. Sözleşmesinde bulunan ikinci yıl için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Kararın Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması ve Abdullah Avcı'nın perşembe günü takımın başında olması bekleniyor.
Süper Lig ekibi Trabzonspor, alınan kötü sonuçların ardından Nenad Bjelica ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı.
Hırvat antrenör, yıllık kazancı olan 1 milyon 600 bin euro 2 taksit halinde ödenecek. İkinci yıl içinse bir ödeme yapılmayacak.
61saat'in haberine göre, anlaşmanın gün içerisinde Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Bordo-mavili takımın başına ise çarşamba günü Trabzon'da olması, beklenen deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın geçeceği öne sürülüyor.