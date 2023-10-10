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Süper Lig'de bir ayrılık daha! Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı aldı. Yılda 1 milyon 600 bin euro kazanan Bjelica'ya kalan maaşı iki taksit halinde ödenecek. Sözleşmesinde bulunan ikinci yıl için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Kararın Trabzonspor tarafından resmi olarak duyurulması ve Abdullah Avcı'nın perşembe günü takımın başında olması bekleniyor.