Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı için hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptıktan sonra kampa girdi. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde akşam saatlerinde antrenman yaptı.
Trabzonsporlu futbolcular, antrenmanın ardından kampa girdi.
Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.