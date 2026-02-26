Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve bordo-mavili takım galibiyet arayışında olacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'Dinamit öldürdü' demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili kan donduran ifade

"Dinamit öldürdü" demişlerdi! Uçurumdaki cesetle ilgili korkunç ifade
Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha

Juventus'u deviren Galatasaray'a bir müjde daha
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin