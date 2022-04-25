Trabzonspor maçının hakeminden tartışmalı penaltıyla ilgili Türk futbolunu sallayan itiraf

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada verdiği penaltı kararıyla tartışmaların odağına oturan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, TV100'de eski hakem Deniz Ateş Bitnel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MAÇ GÜNÜ OĞLUM HASTANEYE KALDIRILDI"

Geçen hafta Trabzon'a gittiği iddialarına yanıt veren Yaşar Kemal Uğurlu, "Ben Trabzon'a geçtiğimiz ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon'a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım. Bir de bu insanın tuttuğu oruçlar kabul mu olacak? Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı geri iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım." dedi.

"ÖBÜR AÇIDAN GÖRSEM PENALTIYI VERMEZDİM"

Tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan Uğurlu, "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması." ifadelerini kullandı.