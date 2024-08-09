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Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu

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Trabzonspor'un Rapid Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Galatasaray forması giyen iki kadın taraftar, tepkiler üzerine stattan çıkarıldı. Kadın taraftarların stadyumdan çıkarılma anları sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki topladı.

Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırladı. Maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı.

GALATASARAY FORMALI KADINLARI STATTAN KOVDULAR

Mücadeleye ise bambaşka bir olay damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla Trabzonspor tribünlerinde oturan iki kadın, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine stattan çıkarıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Yaşanan bu talihsiz anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olurken, görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (14)

Nilay Durmaz:

Ne de olsa Trabzonlular çok görmemek lazım. Dağlar denize paralel uzanıyor ve çok dağlık alan olduğu için bölgede her türlü yırtıcı vahşi hayvan oluyor ayı gibi domuz gibi canlılar çok fazla var bölgede.

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Barış O. B.:

Trabzon bir kere de şaşırt be. Kendinize yakışanı yapmışsınız

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man over:

Aynı kaptan yemek yiyen iki kulübe yakışmıyor.

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Erdem Sen:

şasirdik mi tabiki hayir...

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GÖKHAN UZUNALİ :

Bir Trabzon'lu ve Trabzonspor'lu olarak bu haberi keşke okumasaydım. Utandım, hicap duydum. O kız kardeşlerden takımım ve şehrim adına özür dilerim.

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MHSN SRC :

Her zaman olduğu gibi akşamda bir GS li olarak trbzonu destekledim ama bunu görünce desteklemeye değmediğinizi anladık.

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Mustafa Işık:

rapit wiene başarılar dilerim

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Kimesterseni:

Centilmenlige, fair playe, durustluge gelince mangalda kul birakmazsiniz. Dunya tanisin nasil varlik oldugunuzu

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Yasar Unal:

Normal bir şey. Tepki çekecek bir durum yok ortada. Rezerv tskımlarına desteğe gelmişler. Barış Yurduseven var TRT Trabzonspor muhabiri. Kendisi fe TS taraftarıdır aynı zamanda. Pek çok TS taraftarının aynı zamanda başka takım taraftarı olduğunu söyledi ki ben de yıllardır aynı kanaati taşıyorum. Bununla ilgili video sosyal medyada da dolaşıyor.

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VATOZZ:

Adamlar haklı ne işin var Trabzon'un içinde Galatasaray formasiyla

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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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