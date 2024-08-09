Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
Trabzonspor'un Rapid Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Galatasaray forması giyen iki kadın taraftar, tepkiler üzerine stattan çıkarıldı. Kadın taraftarların stadyumdan çıkarılma anları sosyal medyada viral oldu ve büyük tepki topladı.
Süper Lig devi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i ağırladı. Maçı 1-0 kaybeden Bordo-Mavililer, tur umutlarını rövanş maçına bıraktı.
GALATASARAY FORMALI KADINLARI STATTAN KOVDULAR
Mücadeleye ise bambaşka bir olay damgasını vurdu. Galatasaray formasıyla Trabzonspor tribünlerinde oturan iki kadın, taraftarlardan gelen tepkiler üzerine stattan çıkarıldı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Yaşanan bu talihsiz anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada viral olurken, görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.