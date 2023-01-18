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Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, oyun alanına geri döndü

Spor Haberleri

Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, oyun alanına geri döndü

Ümraniyespor-Trabzonspor maçında futbolcular adeta rüzgara karşı mücadele etti. Kartal Kayra'nın auta giden şutu, rüzgardan oyun alanına geri döndü. Oyunu bırakan futbolcular topu zeminde görünce şaşkınlık yaşadı.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor- Trabzonspor maçı şiddetli rüzgar sebebiyle ilginç olaylara sahne oldu. Rüzgar nedeniyle korner direği 2 kez yerinden çıktı. Oyuncular sahada dengelerini sağlamakta hayli güçlü yaşadı.

Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, kendi kendine oyun alanına geri döndüGörüntü: A Spor

TOP GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında yaşanan olay hem futbolcuları hem izleyenleri hayrete düşürdü. Ümraniyesporlu Kartal Kayra Yılmaz'ın sert vurduğu top farklı yüksekten şekilde auta giderken, rüzgardan dolayı oyun alanına geri döndü. Neye uğradığını şaşıran futbolcular tekrar topu kapmak için mücadeleye girdi. Yaşanan bu olay sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, kendi kendine oyun alanına geri döndüGörüntü: A Spor

Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, kendi kendine oyun alanına geri döndüGörüntü: A Spor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Spor Haberler

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