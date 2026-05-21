Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son antrenmanını yapan bordo-mavililer, final için kampa girdi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Antalya'ya gitti.
Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari,Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu." - TRABZON