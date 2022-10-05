Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, tedavi altına alındı Spor Haberleri Kalp rahatsızlığı geçiren Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Kalp rahatsızlığı geçiren Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız sayın Ali Sürmen, bugün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyi olup müşahede altında tutulan Ali Sürmen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Spor Kaynak: AA / Tuğba Yardımcı Trabzonspor Ali Sürmen Trabzon Spor Haberler

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