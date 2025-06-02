Trabzonspor Kötü Geçen Sezonda Fatih Tekke ile En İyi Puan Ortalamasını Elde Etti

Trabzonspor Kötü Geçen Sezonda Fatih Tekke ile En İyi Puan Ortalamasını Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde en iyi puan ortalamasını tutturdu. Sezon boyunca dört farklı teknik adam çalıştıran bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu arzu ettiği yerin uzağında tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile bu sezon en iyi puan ortalamasını elde etti.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 51 puan toplayarak ligi 7. sırada bitirdi.

Ligde 16. haftada 16 puanla düşme hattının 1 puan önünde 15. sırada yer alan Karadeniz ekibi, kötü geçirdiği sezonu 7. sırada tamamlayabildi.

4 çalıştırıcı görev yaptı

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçında da berabere kalan bordo-mavililer, daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 30 puan toplayan Karadeniz ekibi,1,30 puan ortalaması elde etti.

Ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibinde, teknik direktör değişimine gidilerek Fatih Tekke göreve getirildi.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ise ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 19 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, kötü geçen sezonda Tekke ile 1,72 puan ortalaması elde ederek genç teknik adam döneminde en iyi ortalamaya ulaştı.

İlk 3 teknik adamın görev yaptığı 25 haftalık dönemde 1,28 puan ortalaması elde eden Trabzonspor, sezon sonunu ise 1,41 ile tamamladı.

11. sıradan takımı devraldı

Fatih Tekke, ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibini göreve geldikten sonra sıralamada 4 basamak yukarıya taşıdı.

Bordo-mavililer, 51 puanla 7. sırada ligi tamamlayarak bu sezonki en iyi sıralamasıyla sezonu bitirdi.

Kupada finale yükseltti

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı elde edemedi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.