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Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

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Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u Onuachu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u Onuachu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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