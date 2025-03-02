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Trabzonspor, Konyaspor Maçına 5 Eksikle Gitti

Trabzonspor, Konyaspor Maçına 5 Eksikle Gitti
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Trabzonspor, Tredyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı deplasman maçı için 5 eksikle yola çıktı. Sakatlıkları bulunan Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Tredyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçına 5 eksikle gitti. Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile 16.30 sıralarında Konya'ya giden Trabzonspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Zubkov, Nwakaeme, Draguş, Folcarelli ve Enis Destan kafilede yer almadı

Trabzonspor'un Konyaspor kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçi, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Visca, Simon Banza ve Danylo Sikan" - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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