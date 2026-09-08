Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve geçiş oyunu çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı