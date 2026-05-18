Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs'ta Konyaspor ile karşılaşacak. İlk antrenman rejenerasyon ve pas çalışmalarıyla yapıldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 22 Mayıs Cuma günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
