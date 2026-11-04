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Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 6 puanla yarın Freiburg'u ağırlayacak

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya'nın Freiburg takımını ağırlayacak. İlk iki maçını kazanıp 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
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