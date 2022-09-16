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Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

Spor Haberleri

Vitor Hugo'nun açıklaması Marc Bartra'nın açıklaması Larsen'in açıklaması Anastasios Bakasetas'ın açıklaması Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardındanTrabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından Trabzonsporlu futbolcular Vitor Hugo, Marc Bartra, Larsen ve Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu.

Vitor Hugo'nun açıklaması

Marc Bartra'nın açıklaması

Larsen'in açıklaması

Anastasios Bakasetas'ın açıklaması Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından

Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından Trabzonsporlu futbolcular Vitor Hugo, Marc Bartra, Larsen ve Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor

Trabzonspor Marc Bartra Hugo Spor Haberler

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