Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından
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Vitor Hugo'nun açıklaması Marc Bartra'nın açıklaması Larsen'in açıklaması Anastasios Bakasetas'ın açıklaması Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardındanTrabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından Trabzonsporlu futbolcular Vitor Hugo, Marc Bartra, Larsen ve Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu.
Vitor Hugo'nun açıklaması
Marc Bartra'nın açıklaması
Larsen'in açıklaması
Anastasios Bakasetas'ın açıklaması Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından
Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından Trabzonsporlu futbolcular Vitor Hugo, Marc Bartra, Larsen ve Anastasios Bakasetas açıklamalarda bulundu
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor