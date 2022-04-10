Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasını 72 puanda lider olarak kapatan Trabzonspor'un şampiyonluk hesapları yine değişti. Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarına Gaziantep FK deplasmanında bir yenisini ekleyen bordo mavililer, erken şampiyonluk ilanını gelecek haftalara taşıdı.

Süper Lig'in 32'nci haftasını 72 puanla lider kapatan Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak yoluna devam ediyor. Dün akşam deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan bordo mavili takım, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla erken şampiyonluk ilanını da üst üste ertelemek durumunda kaldı. Son 5 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alabilen Karadeniz fırtınası, şampiyonluğun son virajına girilirken 9 puan kaybı yaşadı.

Trabzonspor sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılması durumunda, 16 ve 17 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarının sonuçlarını bekleyecek. Süper Lig'in son 5 haftasında girilirken Karadeniz Fırtınası, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 15'e çıkarmayı başarırsa, bitime 5 hafta kala tarihin en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Her üç takımın da puan kaybı yaşamaması durumunda ise Trabzonspor'un şampiyonluk ilanı bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasına kalacak.