Haberler

Şampiyonluk yolunda rahat nefes aldıran gol

Şampiyonluk yolunda rahat nefes aldıran gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Oleksandr Zubkov'un 84. dakikada attığı golle 3 puanı kazanan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ligin 3. sırasında yer alıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Trabzonspor 84. dakikada Oleksandr Zubkov'un golü ile 2-1 öne geçince, Düzceli Trabzonspor taraftarları yerinde duramadı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik üç puanın sahibi oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Trabzonspor taraftarı ise 84. dakikaya kadar maçı adeta nefes almadan izledi. Düzce Trabzonlular Derneği'nde de Trabzonspor taraftarları maçı bir arada izlediler. 84. dakikada Oleksandr Zubkov'un golüyle galibiyeti yakalayan Trabzonspor taraftarı adeta yerinde duramadı. O anlar ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sonuçlar Trabzonspor bir maç fazlası ile ligin 3. sırasında ve lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
ABD'de 'felç edici bir buz fırtınası' alarmı! Eyaletlerde OHAL ilan edildi, market rafları boşaldı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Eski teknik direktör tesisatçıyı dövdü

Bütün ülke onu konuşuyor! Hakkındaki iddia çok vahim
Japonya'da hükümet düştü, ülke erken seçime gidiyor

Asya ülkesinde siyasi deprem! Hükümet düştü, erken seçime gidiliyor