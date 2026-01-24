Şampiyonluk yolunda rahat nefes aldıran gol

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Trabzonspor 84. dakikada Oleksandr Zubkov'un golü ile 2-1 öne geçince, Düzceli Trabzonspor taraftarları yerinde duramadı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında 2-1'lik galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda bulduğu gollerle kritik üç puanın sahibi oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet alan Trabzonspor taraftarı ise 84. dakikaya kadar maçı adeta nefes almadan izledi. Düzce Trabzonlular Derneği'nde de Trabzonspor taraftarları maçı bir arada izlediler. 84. dakikada Oleksandr Zubkov'un golüyle galibiyeti yakalayan Trabzonspor taraftarı adeta yerinde duramadı. O anlar ise dernek içinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sonuçlar Trabzonspor bir maç fazlası ile ligin 3. sırasında ve lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer aldı. - DÜZCE