Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu ile hasta olan Zubkov katılmadı. Onuachu'nun sağ diz dış yan bağlarında hafif zorlanma olduğu belirtildi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.