Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Bordo-mavililer idmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.