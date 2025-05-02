Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması yaptı. Bordo-mavililer idmanın son bölümünde taktik çalıştı.
Karadeniz temsilcisi, yarınki antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor