Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncular ısınma, pas ve taktik çalışması yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor