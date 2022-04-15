MHK sistemi sabote etmeye mi çalışıyor? Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama - Haberler

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MHK sistemi sabote etmeye mi çalışıyor? Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama

Haberler.com - Spor
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MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına VAR hakemi olarak Erkan Engin'i ataması tartışmaları beraberinde getirdi. Son 4 haftada 3 kez Trabzonspor, 2 kez de Rizespor maçında VAR görevi yapan ve Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki kural hatasını saptayamayan Engin'e hala ısrarla görev verilmesinin nedeni olarak, MHK'nin hakemlik sistemini sabote etmek istemesi gösterildi.

Yaptığı atamalar her hafta olay olan Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor- Karagümrük maçı için seçtiği VAR hakemiyle bir kez daha gündeme oturdu.

KURAL HATASINI PAS GEÇMİŞTİ

Ajanasspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre, Bu hafta oynanacak olan 33. Haftada TFF 1. Lig'de sadece 2 maç yönetmiş 2. Lig hakemi Ozan Ergün'e görev veren MHK, bugünkü Trabzonspor-Karagümrük maçında VAR görevine son 4 haftada 3 kez Trabzonspor 2 kez de Rizespor maçında VAR görevi yapan, Trabzonspor-Beşiktaş maçında fahiş kural hatasına ortak olan ve geçen hafta Rizespor-Konyaspor karşılaşmasında yine kurallara aykırı ofsayttan atılan Rizespor golüne müdahale etmeyen Erkan Engin'i atadı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Bir hakemin aynı takımın maçlarında bu kadar üst üste görev almasının örneği dünyada yok. Özellikle de o takımın lehine veya aleyhine kısa süre önce fahiş bir hata yapılmışsa. MHK'nin asla doğru olmayan bu tür bir uygulamayı yapmasının tek nedeni olabilir o da giderayak sistemi sabote etmek.

MHK sistemi sabote etmeye mi çalışıyor? Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Karagümrük, TFF, Mhk, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

yahu özelleştirin şu futbol sistemini olsun bitsin devletin tek ilgilenmemesi gereken alanda ne işi var şeker fabrikası satan kafa neden buradan çıkmıyor

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