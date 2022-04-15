MHK sistemi sabote etmeye mi çalışıyor? Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama

Yaptığı atamalar her hafta olay olan Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor- Karagümrük maçı için seçtiği VAR hakemiyle bir kez daha gündeme oturdu.

KURAL HATASINI PAS GEÇMİŞTİ

Ajanasspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre, Bu hafta oynanacak olan 33. Haftada TFF 1. Lig'de sadece 2 maç yönetmiş 2. Lig hakemi Ozan Ergün'e görev veren MHK, bugünkü Trabzonspor-Karagümrük maçında VAR görevine son 4 haftada 3 kez Trabzonspor 2 kez de Rizespor maçında VAR görevi yapan, Trabzonspor-Beşiktaş maçında fahiş kural hatasına ortak olan ve geçen hafta Rizespor-Konyaspor karşılaşmasında yine kurallara aykırı ofsayttan atılan Rizespor golüne müdahale etmeyen Erkan Engin'i atadı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Bir hakemin aynı takımın maçlarında bu kadar üst üste görev almasının örneği dünyada yok. Özellikle de o takımın lehine veya aleyhine kısa süre önce fahiş bir hata yapılmışsa. MHK'nin asla doğru olmayan bu tür bir uygulamayı yapmasının tek nedeni olabilir o da giderayak sistemi sabote etmek.