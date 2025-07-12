Trabzonspor, Kaleci Muhammet Taha Tepe'nin Sözleşmesini Feshetti

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Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin, futbolcunun alacaklarından feragat etmesi karşılığında karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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